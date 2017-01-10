Херсли: в СКА хорошая атмосфера, игроков уважают

Защитник СКА Патрик Херсли поделился впечатлениями от выступления в КХЛ.
«Атмосфера в СКА хорошая. Игроков уважают, вместо того чтобы только требовать. Моя роль? Прежде всего, нужно лучше играть в обороне.
Дацюк? Павел очень умный игрок. Зачастую сидишь на скамейке и наслаждаешься его игрой. Он может просчитывать развитие событий на несколько шагов вперёд. Ковальчук? Большой и сильный. Он может провести на льду около двух минут подряд. У него очень высокие стандарты. Ведь сейчас — не времена Уэйна Гретцки, сейчас забивать намного сложнее.
Я работаю под руководством тренера по физподготовке Фредди Шегрена. Он очень помогает мне», — цитирует игрока sydsvenskan.