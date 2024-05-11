Макдэвид — второй игрок НХЛ по скорости достижения 60 передач в Кубке Стэнли

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече второго раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Ванкувер Кэнакс» отметился двумя результативными передачами.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид записал на свой счёт 60-й ассист в карьере в плей-офф НХЛ. Для этого ему потребовалось 56 матчей. Только один игрок в истории лиги достигал показателя в 60 передач быстрее — Уэйн Гретцки сделал это за 43 встречи.

В нынешнем плей-офф на счету Макдэвида 16 (2+14) очков в семи матчах.

В Ванкувере (Канада) закончился второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Счёт в серии равный — 1-1.