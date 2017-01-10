«Трактор» отыгрался со счёта 0:2, но уступил «Торпедо» в юбилейном матче

«Трактор» уступил «Торпедо» в матче, которым челябинский клуб начал празднование 70-летнего юбилея. Встреча завершилась со счётом 2:3 Б.Первый период получился безголевым, в середине второго Владимир Галузин вывел нижегородцев вперёд, а через 20 секунд Евгений Мозер сделал счёт 2:0. В третьей двадцатиминутке Дмитрий Пестунов сократил отставание, а затем Константин Климонтов сравнял счёт. Победитель определился в серии послематчевых бросков, решающий буллит исполнил Каспарс Даугавиньш.