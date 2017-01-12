В Уфе установили ледяные скульптуры игроков и вмороженные в лёд свитера команд

Установкой ледовых символов хоккейных клубов занимаются художники Ильшат Буляков и Марат Набиев вместе с сотрудниками коммунальных служб Советского района Уфы. Со стороны улицы Цюрупы расположены треугольные логотипы Молодёжной, Женской и Континентальной хоккейных лиг, а со стороны улицы Ленина появились шесть фигур хоккеистов.
«Болельщиков ждут матчи Женской хоккейной лиги и следж-хоккеистов, а также много других сюрпризов. Для юных почитателей хоккея в ледовом городке будут организованы культурно-массовые мероприятия, которые будут проводиться за два часа до начала матчей», – пояснил глава администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев.
Фото: ufacity.info
Вмороженные в лёд свитера команд КХЛ перед «Уфа-Ареной»
Фото: ufacity.info
Ледяная скульптура хоккеиста перед «Уфа-Ареной»