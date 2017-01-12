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Захаркин: «Салават» вовремя получил по шапке, «Торпедо» обыграло нас тактически

12 января 2017, четверг. 21:15. Хоккей
Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин подвёл итоги после домашнего поражения от «Торпедо» (1:6).

«Торпедовцев с заслуженной победой. Они действительно работали на победу. Самое сильное оказалось у них даже не то, что они сумели реализовать свои броски, а то, что очень здорово построили оборону в средней зоне. Была такая плотная активная агрессивная оборона – мы не смогли её взломать. Главная причина нашей сегодняшней неудачной игры заключается в том, что мы не были ментально готовы к тому, что соперник так здорово играет.

Ну а у нас, к сожалению, когда мы сравняли счёт, показалось, игроки уверились, что они смогут преодолеть эту оборону и не нужно так много работать. А потом получили гол в меньшинстве при очевидной недоработке защитника. Я думаю, мы вовремя получили как следует по шапке, потому что по-другому не скажешь. «Торпедо» переиграло нас тактически сегодня. Здесь анализировать особенно нечего. Мы не сумели преодолеть оборону соперника, не вылезли на ударные позиции», — цитирует Захаркина официальный сайт клуба.


https://www.youtube.com/watch?v=3PQ1oQ1WvIQ
Источник: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев ХК Торпедо Игорь Захаркин
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