Захаркин: «Салават» вовремя получил по шапке, «Торпедо» обыграло нас тактически

Главный тренер «Салавата Юлаева»подвёл итоги после домашнего поражения от «Торпедо» (1:6).«Торпедовцев с заслуженной победой. Они действительно работали на победу. Самое сильное оказалось у них даже не то, что они сумели реализовать свои броски, а то, что очень здорово построили оборону в средней зоне. Была такая плотная активная агрессивная оборона – мы не смогли её взломать. Главная причина нашей сегодняшней неудачной игры заключается в том, что мы не были ментально готовы к тому, что соперник так здорово играет.Ну а у нас, к сожалению, когда мы сравняли счёт, показалось, игроки уверились, что они смогут преодолеть эту оборону и не нужно так много работать. А потом получили гол в меньшинстве при очевидной недоработке защитника. Я думаю, мы вовремя получили как следует по шапке, потому что по-другому не скажешь. «Торпедо» переиграло нас тактически сегодня. Здесь анализировать особенно нечего. Мы не сумели преодолеть оборону соперника, не вылезли на ударные позиции», — цитирует Захаркина официальный сайт клуба.