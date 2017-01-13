Францоуз: на Матче звёзд ничего поджигать не собираюсь, но обещать не могу

Голкипер «Трактора»поделился ожиданиями от Матча звезд КХЛ в Уфе. Также хоккеист прокомментировал ротацию в челябинской команде.«Прежде всего я хочу поблагодарить журналистов, которые проголосовали за меня, спасибо вам. О том, что поеду на Матч звёзд, я узнал от партнёров по сборной Чехии, когда мы готовились к Кубку Первого канала. Я, конечно, сначала им не поверил, полез смотреть новости. Очень рад, что приму участие в таком мероприятии, думаю, будет весело.Это будет мой первый Матч звёзд в жизни, в Чехии нет ничего подобно, поэтому я, честно, не очень понимаю, чего ожидать. В Уфу едет мой друг Ян Коварж из магнитогорского «Металлурга», так что я планирую просто держаться его. Знаю, мне нужно будет с Денисовым поговорить, но я не собираюсь ничего поджигать в Уфе, если вы об этом. Хотя обещать не могу.Думаю, сезон показывает, что ротация даёт свои результаты. Конечно, и Вася, и я хотим играть как можно чаще, но когда не играешь, например, неделю, то больше ценишь каждую возможность выйти на лёд. К тому же такой график позволяет лучше сохранять физическую и психологическую свежесть. Смотреть со скамейки матч за матчем очень непросто, но я профессионал, поэтому просто продолжал работать и ждать своего шанса», – цитирует игрока «Р-Спорт».