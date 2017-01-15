Скудра: хорошо сыграли против чемпиона, но где-то подводила дисциплина

Главный тренер нижегородского «Торпедо»подвёл итоги после поражения в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:3 ОТ).«По игре – я считаю, что мы сыграли хорошо против чемпиона, тем более на выезде. Где-то немного дисциплина подводила, нахватали много удалений в зоне атаки. Но в принципе хороший матч. Ни в чём ребят упрекнуть не могу. В концовке пару решений, которые мы приняли при игре „3 на 3“, были не самыми хорошими. Когда даёшь такие возможности таким мастерам, они наказывают. А в остальном всем спасибо.Сегодня отличились новобранцы? Ну да, это дополнение для нас – мы делали эти вещи осознанно. Мы видели, где нужно усилить команду. Где добавить скорости нашей команде. И появились эти ребята. Рад, что Гриша Желдаков забил, Макмиллан уже забивал – хорошо работает. Это «наши» ребята по своей работе и отношению к ней. Мы довольны, что они в нашей команде», — цитирует Скудру официальный сайт «Магнитки».