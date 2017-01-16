Филатов: рад, что остался в «Ладе» до конца сезона

Форвард «Лады»рассказал о возможности своего обмена перед дедлайном КХЛ, который прошёл 25 декабря 2016 года.«Я был в курсе того, что происходит, через агента, но так просто складывалась ситуация. Я думал, что мне лучше остаться в «Ладе» до конца сезона. Несмотря на то что было несколько вариантов, я реально хотел остаться в «Ладе», но от меня ничего не зависело. Я был только рад. Не хотелось ничего менять, только всё успокоилось и пошло, что было страшновато. Опять куда-то ехать, менять… В этом сезоне почувствовал, что пошли дела на поправку, хотелось доиграть спокойно. В конце концов, ощущаю большую благодарность к клубу», — сказал Филатов в интервью «Чемпионату».