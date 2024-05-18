Макар стал 3-м игроком «Колорадо» по количеству розыгрышей плей-офф с 10+ передачами

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар в шестой встрече серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Даллас Старз» отметился результативной передачей.

Для 25-летнего игрока обороны эта передача стала 10-й в нынешнем плей-офф. Макар третий раз в своей карьере добирается до данной отметки в Кубке Стэнли. По этому показателю Кейл стал третьим игроком в истории «Колорадо» после Натана Маккиннона и Микко Рантанена. Больше Макара среди действующих защитников лиги до текущей отметки в 10+ передач добирался игрок обороны «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман — шесть раз.

Напомним, в эти минуты в Денвере (США) проходит шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Даллас Старз». На данный момент идёт овертайм, счёт в матче ничейный — 1:1.