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Бобровский прокомментировал выход «Флориды» в финал Восточной конференции

Бобровский прокомментировал выход «Флориды» в финал Восточной конференции
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал выход своей команды в финал Восточной конференции Кубка Стэнли после сегодняшней победы в шестом матче серии над «Бостон Брюинз» (2:1).

«Мы наслаждаемся этим моментом. Мы верим друг в друга и работаем все вместе. Это невероятная компания парней, и быть частью этой команды — привилегия», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Напомним, в сегодняшней игре с «Брюинз» Бобровский отразил 22 из 23 бросков по своим воротам, благодаря чему был признан второй звездой матча.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

В финале Восточной конференции «Флорида» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Первый матч пройдёт в ночь с 22 на 23 мая в Нью-Йорке.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 6-й матч
18 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Заха (Дебраск, Уозерспун) – 19:07 (5x5)     1:1 Лунделль (Вераге) – 32:44 (5x5)     1:2 Форслинг (Лунделль, Ткачук) – 58:27 (5x5)    
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