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Шикарный пас Дадонова за спину позволил «Далласу» сравнять счёт в шестом матче с «Эвеланш»

Шикарный пас Дадонова за спину позволил «Далласу» сравнять счёт в шестом матче с «Эвеланш»
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В эти минуты в Денвере (США) проходит шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Даллас Старз».

На данный момент позади третий период, счёт в матче ничейный — 1:1.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 6-й матч
18 мая 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Рантанен (Друен, Макар) – 25:48 (5x4)     1:1 Бенн (Дадонов, Сегин) – 41:56 (5x5)     1:2 Дюшейн – 91:42 (5x5)    

Шайбу в составе гостей, позволившую им сравнять счёт, в начале третьей 20-минутки забросил нападающий Джейми Бенн, получивший перед этим красивый пас от российского одноклубника Евгения Дадонова.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола «Далласа»:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в нынешнем плей-офф на счету 35-летнего россиянина, с учётом этой игры, 6 (3+3) очков в 13 матчах.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Далласа».

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