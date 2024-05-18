Шикарный пас Дадонова за спину позволил «Далласу» сравнять счёт в шестом матче с «Эвеланш»

В эти минуты в Денвере (США) проходит шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Даллас Старз».
На данный момент позади третий период, счёт в матче ничейный — 1:1.
Шайбу в составе гостей, позволившую им сравнять счёт, в начале третьей 20-минутки забросил нападающий Джейми Бенн, получивший перед этим красивый пас от российского одноклубника Евгения Дадонова.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола «Далласа»:
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Всего в нынешнем плей-офф на счету 35-летнего россиянина, с учётом этой игры, 6 (3+3) очков в 13 матчах.
На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Далласа».