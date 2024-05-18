Бобровский признан второй звездой шестого матча серии с «Бостоном»

В ночь с 17 на 18 мая мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне прошёл шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Флоридой Пантерз». Гости одержали победу со счётом 2:1 и завершили серию в свою пользу — 4-2 (1:5, 6:1, 6:2, 3:2, 1:2, 2:1).

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил в этой встрече 22 из 23 бросков по своим воротам, благодаря чему был признан второй звездой матча. Звания первой звезды удостоился защитник «Флориды» Густав Форслинг, чья шайба за полторы минуты до конца третьего периода принесла «пантерам» победу в серии. Третьей звездой был признан вратарь «Бостона» Джереми Свейман, сделавший 26 сейвов.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

В финале Восточной конференции «Флорида» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».