Кожевников: Зарипов — наш, советский хоккеист, может, последний в истории страны

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал последние события в регулярном чемпионате КХЛ.«Отмечу совершенно очевидный перекос нашего календаря. Бывает, что на протяжении одной-двух недель в чемпионате КХЛ мы не можем выделить даже одного центрального матча, а тут только за среду и четверг «Магнитка» дважды принимает «Авангард», «Динамо» разбирается с ЦСКА, а Казань с Уфой выдают на-гора 11 шайб. Тем самым наших телевизионщиков ставим в тупик — ведь всё показать невозможно! Слабое у нас расписание…Казань с Уфой в этом сезоне просчитать невозможно — то у них засуха, то, наоборот, град шайб. Но и встречи в Магнитогорске меня не разочаровали, хотя, повторюсь, матчи таких команд нельзя делать спаренными — сами себя перекармливаем деликатесами, тем самым их обесцениваем. Омск по ходу сезона добавил. Появились новые комбинации, проявило признаки жизни большинство, видна работа тренерского штаба. Мы увидели равную борьбу. И если бы не первое звено «Металлурга», то Омск взял бы все шесть очков. Мозякин — молодец, но лично для меня главный игрок «Металлурга» — Зарипов. По пониманию игры, её чтению — это наш, советский хоккеист. Может быть, последний в истории страны.«Динамо» — ЦСКА? Поблагодарю ЦСКА за то, что весь сезон бьётся со СКА за первое место — при ограниченных на фоне соперника кадровых ресурсах. Нынешний ЦСКА — отнюдь не суперклуб, проблем масса. Постоянно на травмах легионеры и Светлаков, выпадает Попов, неровно играет Ничушкин. Питер уже три матча подряд не может победить финнов, так что всё логично. Иностранные клубы прибавили. «Барыс» практически решил задачу выхода в плей-офф. «Куньлунь» тоже конкурентоспособен — за счёт многочисленных европейцев. Девять матчей подряд набирает очки «Слован», уже вторым составом бодается «Медвешчак». Многие российские команды в кризисе. На иностранные клубы не давит лимит на легионеров. А у российских клубов руки связаны. При этом наша школа, увы, находится на спаде.Уже сегодня все знают те шесть-семь команд, которые практически гарантированно пройдут первый этап плей-офф. Негативные моменты этого сезона — на поверхности», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.