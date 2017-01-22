Бобков: непросто играть 20 минут чистого времени в таком формате на Матче звёзд

Вратарь «Адмирала» и дивизиона Чернышёва на Матче звёзд КХЛподелился эмоциями после первой полуфинальной встречи Матча звёзд.«Довольно непросто играть 20 минут чистого времени в таком формате. Полевые игроки более-менее помогали в защите. Ребятам, конечно, тяжело играть «4 на 4», особенно когда дальняя лавка. К смене часовых поясов уже привык. Только в первый день, когда прилетел, не получилось уснуть, но быстро перестроился», — передаёт слова Бобкова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.