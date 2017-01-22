Результаты игрового дня МХЛ

Уфимский «Толпар» на домашней арене уступил «Мамонтам Югры» — 2:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2017, воскресенье. 09:00 МСК
Уфа
2 : 3 0:0, 1:1, 1:1, 0:1
Ханты-Мансийск
0:1 – Латышевич (Беляев) – 38:16 (5x5), 1:1 – Миргалиев (Кузьмин, Янчук) – 39:50 (5x4), 1:2 – Гильманов (Шэн) – 42:52 (5x4), 2:2 – Банников (Кузьмин, Мальцев) – 47:19 (5x4), 2:3 – Гапонов (Шэн) – 62:17 (4x4)
В Екатеринбурге местный «Авто» одержал разгромную победу над «Тюменским Легионом» — 10:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2017, воскресенье. 11:00 МСК
Екатеринбург
10 : 3 5:1, 4:2, 1:0
Тюмень
1:0 – Обидин (Митякин, Голещихин) – 04:30 (5x5), 2:0 – Митякин (Обидин, Голещихин) – 10:05 (5x5), 3:0 – Максимов (Воронков) – 11:15 (5x5), 4:0 – Рассейкин (Носков, Валитов) – 15:20 (5x5), 5:0 – Голещихин (Дербенёв) – 17:03 (5x5), 5:1 – Волков (Арзамасцев, Плёнкин) – 18:50 (5x4), 6:1 – Павленко (Фёдоров) – 23:18 (5x5), 7:1 – Обидин (Митякин) – 25:30 (4x5), 7:2 – Кириллов (Плёнкин) – 29:50 (5x4), 8:2 – Глебов (Фёдоров, Лебединец) – 31:59 (5x5), 9:2 – Левитский (Рассейкин, Воронков) – 33:16 (5x5), 9:3 – Кириллов (Иванов, Тимофеев) – 38:33 (5x4), 10:3 – Шишков (Митякин) – 57:59 (5x4)
Нижнекамский «Реактор» по буллитам потерпел поражение от челябинских «Белых Медведей» — 2:3Б.
МХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Нижнекамск
2 : 3 1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1
Челябинск
1:0 – Чабатов (Хисамутдинов) – 17:51 (5x5), 1:1 – Лапшин (Шушарин, Рачинский) – 22:53 (5x5), 2:1 – Тимиров (Шарифьянов) – 49:41 (5x5), 2:2 – Шафигулин (Кошурников) – 56:40 (5x5), 2:3 – Подкорытов – 65:00 ( ПБ)
Альметьевский «Спутник» проиграл «Омским Ястребам» — 2:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Альметьевск
2 : 4 0:0, 2:3, 0:1
Омская область
0:1 – Крашенинин (Сальвассер) – 27:34 (5x5), 0:2 – Манукян (Третьяков) – 32:12 (4x5), 1:2 – Вдовенко (Ковров) – 37:00 (5x5), 2:2 – Шолгин (Бархаткин, Смирнов) – 37:10 (5x5), 2:3 – Рожковский (Самохвалов) – 38:19 (5x5), 2:4 – Мельников (Самохвалов) – 56:35 (5x5)
«Ладья» переиграла «Снежных Барсов» — 5:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Тольятти
5 : 2 1:0, 1:2, 3:0
Астана
1:0 – Юмангулов (Дрожжин) – 13:44 (5x5), 1:1 – Мельников (Большаков, Семёнов) – 26:02 (5x5), 1:2 – Мельников – 28:39 (5x5), 2:2 – Поляничев (Юмангулов, Дрожжин) – 33:53 (5x5), 3:2 – Усманов (Валиуллов, Сулейманов) – 46:59 (5x4), 4:2 – Рахимуллин (Алексеев, Грошев) – 47:51 (5x5), 5:2 – Алексеев (Грошев, Рахимуллин) – 57:55 (5x5)