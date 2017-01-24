Скудра: можно было играть 10 на 5, всё равно «Торпедо» не смогло бы забить

«Слабое начало игры, слабая концентрация в мелочах, а потом перестроиться не смогли. Слабо сыграли, много индивидуальных ошибок, поэтому такой результат. Всё просто. Почему не снял вратаря? Такая игра шла. Можно было играть 10 на 5. Не было игры, не было паса, концентрация на мелочах отсутствовала. После второго периода игру можно было заканчивать. Когда выпадает полкоманды, у нас нечем крыть.
У нас есть определённая глубина. Те ребята, которые не попадают в состав, работают по два раза в день. В это время года мы никого не будем заставлять играть в хоккей. Будем идти через ротацию, уже неважно, с какого места мы подойдём к плей-офф, но подойдут те люди, которые хотят выполнять то, что требуется, и сражаться за победу против любого противника. Мы должны определиться с игроками, которые хотят в плей-офф на победу, где надо будет воевать. Такая легковесность не должна присутствовать», — сказал Скудра на пресс-конференции.