На «Чемпионате» взял старт новый опрос: «Как вы относитесь к видео со встречи между фанатами и хоккеистами «Спартака»?»
Варианты ответа предложены следующие:
— всё правильно, фанаты имеют полное право спрашивать с игроков за результат;
— «Спартак» — великий клуб, а играет безобразно, можно было и жёстче;
— такие встречи необходимы, но зачем выкладывать видео?
— разговаривать нужно не с игроками, а с руководством «Спартака»;
— кто пустил фанатов в раздевалку? Такое в КХЛ недопустимо.
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