Штрайт: пока рано говорить о возможности нового контракта с «Флайерз»

Защитник «Филадельфия Флайерз»поделился мнением о возможности продления контракта с клубом. Швейцарскому хоккеисту в декабре 2017 года исполнится 40 лет.«На данный момент я просто хочу играть и хочу попасть в плей-офф с «Флайерз», думаю только об этом. Мне нравится быть здесь и играть за эту команду.Переговоры по новому контракту? Нет, ещё слишком рано. Я хотел бы остаться здесь. Я был частью этой организации последние четыре года. Мне нравится быть с ребятами в команде, и я верю в неё», — приводит слова Штрайта NBC Sports.