Кудашов: стабильность приносит результат, «Локомотиву» нужно набраться терпения

Главный тренер ярославского «Локомотива»ответил на вопросы журналистов после домашнего поражения от челябинского «Трактора» (1:3).«Дебют плохой, но вторым и третьим периодами довольны. Не результатом, а именно игрой: было и желание, и старание, и моменты. Но «Трактор» не дал нам забить, хорошо защищался, потому печальный итог.Почему не произошло перестановок после неудачной игры с «Магниткой»? Стабильность приносит результат. Надо набраться терпения и дать тем, у кого не получается, исправить ошибки и наладить свою игру.Я вижу две проблемы того, что мы плохо начинаем. Одну из них беру на себя: немного изменена подготовка перед матчами с прицелом на плей-офф. А вторая – это индивидуальные ошибки и потеря концентрации. Мы их разберём персонально с каждым.Есть ли у нас уверенность во вратарях? Нет уверенности ни в одном. А как ещё ответить на такой вопрос? Ошибки вратарей заметнее, чем у полевых игроков, но мы знаем, что оба могут играть очень хорошо. Мы будем придерживаться плана, оба ещё сыграют в «регулярке».Второй раз в сезоне проиграли два матча дома подряд – это беспокоит. Но ещё больше беспокоит то, что забили по одной шайбе, имея кучу моментов, а пропустили по три. С этим нужно разбираться.Не надо выдавать желаемое за действительное – ещё не факт, что Коршков успеет восстановиться до плей-офф. Ближе всего к возвращению Мосалёв, у него ангина. Да, тройка Красковского в новом сочетании неплохо проводит последние игры – но у нас есть план и на случай того, что к кубковым матчам все будут здоровы. Но вы же понимаете: чем ближе к весне, тем меньше мы будем раскрывать нашу внутреннюю информацию.То, что Михаил Пашнин второй матч выходит в роли капитана, объяснить очень легко: такое отношение к нему игроков в команде», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.