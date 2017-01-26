Кросби: рад приблизиться к 1000 очкам, но это напоминает о том, как летит время

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал близость отметки в 1000 набранных очков в НХЛ. На данный момент у Кросби 992 результативных балла.«Я рад приблизиться к 1000 очкам, но в то же время это служит напоминанием о скоротечности времени. Конечно, 1000 очков — это серьёзное число. Присоединиться к тем, кому удалось этого добиться, будет особенным достижением.Сложно сравнивать разные сезоны. Присутствует множество разных мелочей, деталей вне хоккея, когда ты вроде бы всё делаешь правильно, но шайба не заходит в ворота. А бывает, что тебе везёт, за тебя играют отскоки и всё такое. Сейчас я себя чувствую хорошо. Мне удаётся создавать множество голевых моментов. Команда побеждает, но соперники не отстают, и это тоже заставляет нас становиться лучше», — цитирует Кросби официальный сайт лиги.