Форвард «Магнитки» Томми Сантала сломал ногу

Нападающий магнитогорского «Металлурга»получил перелом ноги в матче с «Локомотивом» (4:1), сообщает официальный сайт команды.«К сожалению, наши худшие подозрения подтвердились. У Томми завершённый перелом первой плюсневой кости. Такие переломы относятся к категории сложных. Поэтому о сроках восстановления и реабилитации игрока говорить пока преждевременно. Сантале оказана вся необходимая в этом случае медицинская помощь. Сегодня он уезжает для дальнейшего обследования и лечения домой. Не исключается возможность оперативного вмешательства и последующего восстановления», — прокомментировал травму врач команды Михаил Новиков.