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175 лет назад 2016
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Агент Нестерова: Никита был на седьмом небе от счастья, когда случился обмен

27 января 2017, пятница. 14:09. Хоккей
Агент защитника «Монреаль Канадиенс» Никиты Нестерова Дэн Мильштейн прокомментировал переход своего клиента из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Несколько недель назад я встречался в Тампе с генеральным менеджером клуба Стивом Айзерманом. Он пообещал, что если Никита не будет играть постоянно, то он отнесётся к нему по-человечески и обменяет.

Никита узнал об обмене перед самым началом матча в Майами, против «Флориды». Конечно, он не принял участия в игре. Генеральный менеджер «Монреаля» сказал, что вёл Нестерова два месяца и теперь доволен, что получил этого защитника.

Нестерова видят в третьей паре «Монреаля» с перспективой дорасти до топ-4. Никита был на седьмом небе от счастья, когда случился обмен», – цитирует агента «Советский спорт».

>>> «Тампа-Бэй» обменял Нестерова в «Монреаль»
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Монреаль Канадиенс Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Нестеров
Новости. Хоккей
27 января 2017, пятница
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