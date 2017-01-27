Агент Нестерова: Никита был на седьмом небе от счастья, когда случился обмен

Агент защитника «Монреаль Канадиенс» Никиты Нестеровапрокомментировал переход своего клиента из «Тампа-Бэй Лайтнинг».«Несколько недель назад я встречался в Тампе с генеральным менеджером клуба Стивом Айзерманом. Он пообещал, что если Никита не будет играть постоянно, то он отнесётся к нему по-человечески и обменяет.Никита узнал об обмене перед самым началом матча в Майами, против «Флориды». Конечно, он не принял участия в игре. Генеральный менеджер «Монреаля» сказал, что вёл Нестерова два месяца и теперь доволен, что получил этого защитника.Нестерова видят в третьей паре «Монреаля» с перспективой дорасти до топ-4. Никита был на седьмом небе от счастья, когда случился обмен», – цитирует агента «Советский спорт».