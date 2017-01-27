Торторелла отказался от участия в Матче звёзд из-за больной собаки своего сына

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс»рассказал о причинах отказа в участии в Матче звёзд, который пройдёт в Лос-Анджелесе 28-29 января. Торторелла должен был стать главным тренером дивизиона Метрополитан.У 10-летнего питбуля сына Тортореллы пошатнулось здоровье. Сын специалиста в настоящее время проходит службу за границей и не может быть рядом со своим питомцем.«Мне нужно несколько дней во время Матча звёзд, чтобы ухаживать за очень важным членом нашей семьи», — цитирует Тортореллу The Columbus Dispatch.