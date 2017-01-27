Буцаев: ЦСКА — лидер, потому что умеет выжимать максимум из любых моментов

«Команду соперника — с победой. Наверное, не зря она в последние несколько сезонов является лидером нашего чемпионата. Сегодня мы проиграли в небольших деталях. ЦСКА является лидером последних лет именно потому, что они умеют выжимать из, казалось бы, завершившихся моментов максимум. А так были моменты, но, не забивая голов, можно только сыграть вничью. Мы местами показывали неплохую игру, но этого недостаточно для победы», — цитирует Буцаева пресс-служба клуба.
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