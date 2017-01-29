Макдона: я рад, что в Матче звёзд буду играть с Кросби и Овечкиным

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Макдона перед Матчем звёзд НХЛ поделился ожиданиями от игры вместе с Сидни Кросби и Александром Овечкиным.
«Я рад, что я с ними в одной команде. Они входят в число лучших игроков лиги. Будет интересно посмотреть, что из этого получится. У нас здесь один из лучших, если не лучший, разыгрывающий и Овечкин с его сумасшедшим броском. Надеюсь, я буду на льду, чтобы увидеть, что из этого получится», – цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ.
>>> Овечкин и Снуп Дог, Селянне и Бибер. Матч звёзд – в соцсетях