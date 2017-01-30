Ю. Назаров: в Новокузнецке шутили, что Андрей Назаров мой старший брат

Форвард «Амура»высказался о своём амплуа и рассказал о сравнениях с Андреем Назаровым.«Каждый хоккеист хочет играть в первом звене и набирать много очков. Но у меня функции немного другие – выхожу в четвёртой тройке «Амура», вместе с партнёрами должен физически воздействовать на соперника, втыкаться, выводить из равновесия. Если находим момент заработать какие-то очки – это уже бонус. У меня в 24 играх за хабаровский клуб таких бонусов – три. Маловато. Считаю, что недоработал.Сравнения с Андреем Назаровым? В Новокузнецке по этому поводу часто шутили. Например, утверждали, что Назаров является моим старшим братом, тем более что во время локаута он как раз за «Металлург» и выступал. Ну и по аналогии с ним называли Крэйзи Наз и старались лишний раз на льду не задевать.Будем биться до последнего патрона, что, в принципе, делаем весь сезон. Был немножко неудачный отрезок на старте чемпионата, но затем мы играли довольно ровно, боролись в каждом матче. Отсюда, наверное, и прогресс по сравнению с прошлым сезоном, когда «Амур» был 14-м.В тактическом плане изменились разве что детали. Но, на мой взгляд, команда стала ещё более единой, ко всем, включая легионеров, предъявляются одни и те же требования. Это нас ещё больше мобилизовало», – цитирует игрока Russia-Hockey.