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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ю. Назаров: в Новокузнецке шутили, что Андрей Назаров мой старший брат

30 января 2017, понедельник. 11:26. Хоккей
Форвард «Амура» Юрий Назаров высказался о своём амплуа и рассказал о сравнениях с Андреем Назаровым.

«Каждый хоккеист хочет играть в первом звене и набирать много очков. Но у меня функции немного другие – выхожу в четвёртой тройке «Амура», вместе с партнёрами должен физически воздействовать на соперника, втыкаться, выводить из равновесия. Если находим момент заработать какие-то очки – это уже бонус. У меня в 24 играх за хабаровский клуб таких бонусов – три. Маловато. Считаю, что недоработал.

Сравнения с Андреем Назаровым? В Новокузнецке по этому поводу часто шутили. Например, утверждали, что Назаров является моим старшим братом, тем более что во время локаута он как раз за «Металлург» и выступал. Ну и по аналогии с ним называли Крэйзи Наз и старались лишний раз на льду не задевать.

Будем биться до последнего патрона, что, в принципе, делаем весь сезон. Был немножко неудачный отрезок на старте чемпионата, но затем мы играли довольно ровно, боролись в каждом матче. Отсюда, наверное, и прогресс по сравнению с прошлым сезоном, когда «Амур» был 14-м.

В тактическом плане изменились разве что детали. Но, на мой взгляд, команда стала ещё более единой, ко всем, включая легионеров, предъявляются одни и те же требования. Это нас ещё больше мобилизовало», – цитирует игрока Russia-Hockey.
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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ХК Амур Андрей Назаров
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