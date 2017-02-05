Разин: буллиты в исполнении «Югры» страшно смотреть, лучше сразу сдаваться

Главный тренер «Югры»подвёл итоги проигранного минскому «Динамо» матча (2:3 Б).«Сегодня, в отличие от игры в Минске, мы смогли дать сопернику хороший бой. Игру можно разделить на отрезки. Забили гол, играли хорошо, к сожалению, несколько смен провалили и долго оборонялись позиционно. Хотелось сыграть без удалений, «Динамо» — одна из команд, которая идёт высоко в рейтинге реализации большинства. К сожалению, получили два глупых удаления, одно из них соперник реализовал, это немного перевернуло игру. В третьем периоде пропустили гол в позиционной атаке.После матча я зашёл в раздевалку и поблагодарил команду за игру. Мы смогли отыграться против такого соперника – это плюс. Второй плюс — это то, что мы смогли забросить в большинстве. Мы владели территорией в конце матча, могли выиграть в основное время. В овертайме тоже действовали неплохо, а вот буллиты страшно смотреть. При мне было восемь буллитов и голом даже не пахнет близко. Лучше на буллитах сразу сдаваться. Спасибо болельщикам, что пришли. Думаю, немного удовольствия мы им доставили», — цитирует Разина официальный сайт минского «Динамо».