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Третьяк: в будущем мы и на Дальнем Востоке будем проводить матчи сборной России

Третьяк: в будущем мы и на Дальнем Востоке будем проводить матчи сборной России
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил о планах проведения матчей с участием национальной команды на Дальнем Востоке.

«Я разговаривал с губернатором Омской области, это хоккейные регионы, они скучают, так как хоккей закончился, а жизнь продолжается. И у них есть возможность поболеть за сборную, увидеть молодых звёздочек. Конечно, в будущем мы и на Дальнем Востоке будем проводить матчи сборной. Это в рамках популяризации, это наша страна, нам важно, чтобы хоккей любили везде», — цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, сегодня, 2 мая, в Астане завершился матч Большого тура, в котором «Россия 25» одержала победу над сборной Казахстана со счётом 1:0. В следующем матче национальная команда России встретится со сборной Беларуси 4 мая.

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