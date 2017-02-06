Бобровский: Торторелла уже не кричит, где надо и где не надо

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский поделился впечатлениями от работы с главным тренером Джоном Тортореллой.
«Тортс — очень сильный психолог, он чувствует ребят, чувствует команду. Кроме того, он по натуре — лидер и победитель сам по себе. И он знает, как эту свою уверенность передать ребятам. Сейчас у нас всё стало как-то просто: есть белое, и есть чёрное. Никакого недопонимания, всё четко, всё понятно.
В более молодые годы он был несдержанным человеком? Мне сложно судить, я же его в молодости не видел. Пожалуй, он и сейчас достаточно напряжённый. Но то, что сейчас он эту свою энергию показывает в нужное время и в нужном месте, — это 100%. Он уже не кричит, где надо и где не надо. Он разделяет моменты, когда надо взбодрить, взболтнуть команду, поднять её моральный дух, а когда надо высказаться спокойно или просто похвалить. Сейчас эту тонкую грань он, на мой взгляд, чувствует отлично. И это, я считаю, большой его плюс», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.
Пригласи Бобровского в свою фэнтези-команду!