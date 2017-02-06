Задоров и Григоренко провели мастер-класс для детской команды «Колорадо»

Игроки детской команды «Футхиллс Флайерз», которая представит «Колорадо Эвеланш» на 58-м международном турнире в Квебеке, в рамках акции НХЛ «Хоккей для всех» приняли участие в мастер-классеи вратаря. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ. Также каждый игрок получил новую экипировку, в том числе персональные свитера «Колорадо», команду приветствовали на льду перед матчем с «Виннипег Джетс» (5:2).«Футхиллс Флайерз» заработали право представлять «Эвеланш», в ноябре победив в квалификационном турнире. Основной турнир пройдёт в Квебеке с 8 по 20 февраля, а «Флайерз» будут выступать в дивизионе АА. Международный детский хоккейный турнир в Квебеке является одним из самых престижных в мире. Каждый год в нём принимают участие 110 команд из 16 стран.