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Роман Ротенберг высказался о судействе матчей «России 25» в рамках Большого тура

Роман Ротенберг высказался о судействе матчей «России 25» в рамках Большого тура
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над национальной командой Беларуси (4:2) в Минске прокомментировал судейство матча.

«Мы понимали, что сегодня будет очень сложный матч. Соперник усилился и стремился к победе. Хочу выразить благодарность сборной Беларуси. Они показали отличную игру, имея сильный тренерский состав.

Судейство было справедливым и профессиональным. Однако, когда мы играли на территории России, особенно в Туле, судейство было неоднозначным. Это вопрос, который требует внимания», — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».

Сегодняшний матч стал заключительным в рамках Большого тура между сборными «Россия 25» и Беларуси. Эта победа стала третьей для российской команды над белорусскими соперниками.

По итогам турне российская команда стала победительницей и забрала кубок.

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