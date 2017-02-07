Кросби: 1000 очков – впечатляющая цифра, но больше думаю о том, с кем я играл

Капитан «Питтсбург Пингвинз», набравший 997 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, отметил своих партнёров.«Особо не задумываюсь о цифрах. Когда сталкиваешься с ними вплотную, хочется познакомиться с ними и двигаться дальше. Думаю, надо вспомнить всех своих партнёров, с которыми мне довелось повстречаться, подумать о том, как все быстро проходит. Сама цифра впечатляет, но я всё-таки думаю о тех, с кем я играл. Эти мысли занимают меня в большей степени.В 2011 году я долго не играл, и когда такое происходит, начинаешь осознавать, что стоишь на месте, не растёшь, в голову лезут разные мысли. Тут главное думать о том, что надо двигаться вперед шаг за шагом, добиваться прогресса. Нужна выдержка. Потому что начинаешь задаваться вопросами типа того, сможешь ли снова играть, сможешь ли снова выйти на свой уровень, если всё-таки вернёшься в хоккей. Сидишь и ждёшь. И думаешь о разном.Думаю, мне очень повезло – я играл в очень хороших командах. Хочу быть стабильным хоккеистом. И в этом плане я доволен. Но мне повезло ещё и в том, что я играл с выдающимися ребятами», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.