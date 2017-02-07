Салливан: Кросби творит на площадке

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз»поделился мнением об игре капитана команды Сидни Кросби, который приближается к отметке 1000 очков.«Он творит на площадке. И это лишь один из множества компонентов его игры. С моей точки зрения, именно это выделяет его. Кросби может обыграть соперника самыми разными способами. Он сильный. Он способен играть в силовой манере. Он может действовать технично или на скорости.Он может разобраться с соперником в контратаке или в борьбе. Он универсальный нападающий. В этом его уникальность», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.