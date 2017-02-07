Кержаков: думаю, в «Салавате» запланированный спад, Захаркин выйдет в плей-офф

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о своём интересе к хоккею, дружбе и общении с форвардом «Чикаго Блэкхоукс» Артемием Панариным, а также заявил, что переживает за «Салават Юлаев» и главного тренера уфимцев Игоря Захаркина.
«С Артемием Панариным продолжаем общаться. Сейчас у него был период, вызванный естественным стечением обстоятельств, когда он не забивал в течение восьми матчей. Я не стал его тревожить. Перед игрой, три или четыре дня назад, он записал мне голосовое сообщение, спросил, как у меня дела. Сказал, что у меня всё нормально, и ему советовал не переживать. Как говорил Игорь Захаркин, это запланированный спад и надо готовиться к плей-офф. И тут Панарин в Аризоне сразу же забивает гол, а потом в следующей игре отдаёт голевую передачу. Надеюсь, в этом и доля моей заслуги есть.
В гости к нему с удовольствием бы приехал, но у нас графики не совпадают. По телевизору в прямом эфире смотрел три игры, но есть один момент. Включаю Интернет, смотрю – играет «Чикаго», ведёт у «Филадельфии» 1:0, забил Панарин. Включаю телевизор – матч заканчивается 1:3. Потом Зимняя классика, «Сент-Луис» – «Чикаго». Включаю в Интернете, счёт 1:1 – Панарин голевую отдал. Включаю телевизор – 4:1 в пользу «Сент-Луиса». Ещё они играли с «Сан-Хосе». Идёт середина третьего периода, смотрю, что они играют. Включаю на счёте 1:1. В итоге – 3:1, выиграли «акулы». Больше не буду смотреть их матчи по телевизору. А так, каждое утро смотрю в Интернете, как сыграл «Чикаго».
На СКА был один раз, но на плей-офф схожу. Ещё переживаю за «Салават Юлаев», потому что его Захаркин тренирует. Думаю, у них тоже спад запланированный. В концовке у них две важные игры, надеюсь, что выйдут в плей-офф.
Смогу ли отразить хотя бы один из буллитов Панарина в качестве хоккейного вратаря? Конечно, нет, мне бы до ворот доехать!» — сказал Кержаков в интервью «Чемпионату».
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