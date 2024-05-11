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«Россия 25» одержала третью победу подряд над Беларусью в рамках Большого тура

«Россия 25» одержала третью победу подряд над Беларусью в рамках Большого тура
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На «Минск-Арене» завершился заключительный матч в рамках Большого тура между сборными «Россия 25» и Беларуси. Со счётом 4:2 победу одержала российская команда.

Лига Ставок Большой тур Сборной . Лига Ставок Большой тур Сборной
11 мая 2024, суббота. 17:10 МСК
Беларусь
Окончен
2 : 4
Россия 25
0:1 Джиошвили – 12:56 (4x5)     0:2 Абрамов (Полтапов, Грудинин) – 17:12 (5x5)     1:2 Скоренов (Хенкель, Белевич) – 19:53 (5x5)     2:2 Фальковский (Колячонок, Кузнецов) – 31:08 (5x4)     2:3 Глотов (Толчинский, Зыков) – 34:50 (5x4)     2:4 Грицюк (Глотов, Грудинин) – 36:34 (5x5)    

Счёт встречи единолично открыл форвард «России 25» Максим Джиошвили. Затем преимущество укрепил Виталий Абрамов с передач Прохора Полтапова и Владимира Грудинина. Также заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Глотов и Арсений Грицюк.

Голы белорусской национальной команды забили Александр Скоренов и Степан Фальковский.

Таким образом, российская сборная одержала третью победу подряд над соперниками из Беларуси в рамках Большого тура.

В первом матче белорусы не смогли распечатать ворота Артемия Плешкова и проиграли всухую — 0:4, во второй встрече уступили 2:6.

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