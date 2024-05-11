«Россия 25» одержала третью победу подряд над Беларусью в рамках Большого тура
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На «Минск-Арене» завершился заключительный матч в рамках Большого тура между сборными «Россия 25» и Беларуси. Со счётом 4:2 победу одержала российская команда.
Лига Ставок Большой тур Сборной . Лига Ставок Большой тур Сборной
11 мая 2024, суббота. 17:10 МСК
Беларусь
Окончен
2 : 4
Россия 25
0:1 Джиошвили – 12:56 (4x5) 0:2 Абрамов (Полтапов, Грудинин) – 17:12 (5x5) 1:2 Скоренов (Хенкель, Белевич) – 19:53 (5x5) 2:2 Фальковский (Колячонок, Кузнецов) – 31:08 (5x4) 2:3 Глотов (Толчинский, Зыков) – 34:50 (5x4) 2:4 Грицюк (Глотов, Грудинин) – 36:34 (5x5)
Счёт встречи единолично открыл форвард «России 25» Максим Джиошвили. Затем преимущество укрепил Виталий Абрамов с передач Прохора Полтапова и Владимира Грудинина. Также заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Глотов и Арсений Грицюк.
Голы белорусской национальной команды забили Александр Скоренов и Степан Фальковский.
Таким образом, российская сборная одержала третью победу подряд над соперниками из Беларуси в рамках Большого тура.
В первом матче белорусы не смогли распечатать ворота Артемия Плешкова и проиграли всухую — 0:4, во второй встрече уступили 2:6.
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