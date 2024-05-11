«Россия 25» одержала третью победу подряд над Беларусью в рамках Большого тура

На «Минск-Арене» завершился заключительный матч в рамках Большого тура между сборными «Россия 25» и Беларуси. Со счётом 4:2 победу одержала российская команда.

Счёт встречи единолично открыл форвард «России 25» Максим Джиошвили. Затем преимущество укрепил Виталий Абрамов с передач Прохора Полтапова и Владимира Грудинина. Также заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Глотов и Арсений Грицюк.

Голы белорусской национальной команды забили Александр Скоренов и Степан Фальковский.

Таким образом, российская сборная одержала третью победу подряд над соперниками из Беларуси в рамках Большого тура.

В первом матче белорусы не смогли распечатать ворота Артемия Плешкова и проиграли всухую — 0:4, во второй встрече уступили 2:6.