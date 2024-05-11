Сборная Дании крупно обыграла Австрию в матче чемпионата мира — 2024

Сегодня, 11 мая, на «О2-Арене» в Праге завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А, сборными Австрии и Дании. Со счётом 5:1 победу одержала датская национальная команда.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Маркус Лауридсен, Фредерик Сторм и Феликс Шель. Йоахим Блихфельд оформил дубль, а также сделал голевую передачу. Другие пасы на свой счёт записали Кристиан Вайсе Матиасен, Оливер Лауридсен, Патрик Русселль, Филлип Бруггиссер и Николас Йенсен.

Единственная шайба австрийской сборной на счету Мануэля Ганаля. Его ассистентами выступили Лукас Хаудум и Винценц Роре.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.