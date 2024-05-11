Сборная Дании крупно обыграла Австрию в матче чемпионата мира — 2024
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Сегодня, 11 мая, на «О2-Арене» в Праге завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А, сборными Австрии и Дании. Со счётом 5:1 победу одержала датская национальная команда.
ЧМ-2024 . Группа A
11 мая 2024, суббота. 17:20 МСК
Австрия
Окончен
1 : 5
Дания
0:1 Лауридсен (Блихфельд, Русселль) – 13:19 0:2 Сторм – 16:11 (sh) 1:2 Ганаль (Хаудум, Рорер) – 19:35 1:3 Блихфельд (Вайсе Матиасен, Лауридсен) – 38:54 1:4 Шель (Бруггиссер, Йенсен) – 53:44 1:5 Блихфельд (Огор, Русселль) – 58:57 (pp)
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Маркус Лауридсен, Фредерик Сторм и Феликс Шель. Йоахим Блихфельд оформил дубль, а также сделал голевую передачу. Другие пасы на свой счёт записали Кристиан Вайсе Матиасен, Оливер Лауридсен, Патрик Русселль, Филлип Бруггиссер и Николас Йенсен.
Единственная шайба австрийской сборной на счету Мануэля Ганаля. Его ассистентами выступили Лукас Хаудум и Винценц Роре.
Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.
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