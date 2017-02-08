Стали известны сочетания звеньев сборной перед Шведскими хоккейными играми

Сборная России сегодня, 8 февраля, проводит тренировочное занятие в «Юбилейном». На лёд команда вышла в следующих сочетаниях.Вратари: Игорь Шестёркин, Илья Сорокин, Илья Самсонов;«Белые»: Владислав Гавриков – Захар Арзамасцев, Алексей Кручинин — Андрей Светлаков — Максим Мамин;«Синие»: Дамир Мусин — Альберт Яруллин; Сергей Шумаков – Максим Шалунов – Степан Санников;«Чёрные»: Егор Рыков – Максим Осипов, Артём Фёдоров — Николай Прохоркин — Константин Окулов; Максим Карпов;«Красные»: Алексей Береглазов – Илья Любушкин, Анатолий Голышев – Владимир Ткачёв – Кирилл Капризов.Команда Олега Знарка сыграет вынесенный матч шведского этапа «Евротура» в Санкт-Петербурге 9 февраля со сборной Финляндии, а затем переедет в Гётеборг, где 11 и 12 февраля сыграет со шведами и чехами соответственно.