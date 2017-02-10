Источник: хоккеисты ХК «Сочи» из-за долгов подадут заявление в прокуратуру

Хоккеисты ХК «Сочи» согласовали свои действия с профсоюзом хоккеистов КХЛ и намерены 13 февраля подать заявление в прокуратуру в связи с долгами клуба по зарплате. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Ранее руководство клуба обещало погасить задолженности 10 февраля, однако вновь перенесло дату выплат – на 14 февраля.Игроки не будут ждать и уже в понедельник, 13 февраля, готовятся либо подавать заявление в прокуратуру, либо обращаться в дисциплинарный комитет по поводу досрочного расторжения контракта. Хоккеисты не получали деньги с октября 2016 года.