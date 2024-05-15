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Защитник сборной Латвии Цибульскис объяснил причину разгромного поражения от Германии

Защитник сборной Латвии Цибульскис объяснил причину разгромного поражения от Германии
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Защитник сборной Латвии Оскар Цибульскис объяснил причину разгромного поражения от Германии (1:8) усталостью.

«Результат нам не понравился, и, к сожалению, это был крупный счёт. Мы играли вчера, а они отдыхали, поэтому было такое ощущение, что они были немного свежее. Это не оправдание, но это немного объясняет такой результат в игре, которая была важна для нас. Впереди нас ждут важные игры, и мы будем упорно сражаться», — цитирует защитника пресс-служба ИИХФ.

Отметим, что сборная Германии забросила семь шайб уже к 36-й минуте матча. Сборная Латвии потерпела первое поражение на текущем чемпионате мира при трёх победах. Сборная Германии одержала свою вторую победу на турнире при двух поражениях и вошла в зону плей-офф в группе B.

ЧМ-2024 . Группа B
15 мая 2024, среда. 17:20 МСК
Германия
Окончен
8 : 1
Латвия
1:0 Кагун (Кельбле, Тиффельс) – 05:27     2:0 Висман – 18:05 (pp)     3:0 Пфёдерль (Эхлиз, Мюллер) – 20:48     4:0 Туоми (Кастнер, Угбекиле) – 22:42     5:0 Петерка (Райхель, Висман) – 25:37 (pp)     6:0 Михаэлис (Эхлиз, Мюллер) – 30:54 (pp)     7:0 Петерка (Стаховяк, Райхель) – 35:53     7:1 Комулс (Дзиеркалс) – 39:02     8:1 Штурм – 44:28    
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