Защитник сборной Латвии Цибульскис объяснил причину разгромного поражения от Германии

Защитник сборной Латвии Оскар Цибульскис объяснил причину разгромного поражения от Германии (1:8) усталостью.

«Результат нам не понравился, и, к сожалению, это был крупный счёт. Мы играли вчера, а они отдыхали, поэтому было такое ощущение, что они были немного свежее. Это не оправдание, но это немного объясняет такой результат в игре, которая была важна для нас. Впереди нас ждут важные игры, и мы будем упорно сражаться», — цитирует защитника пресс-служба ИИХФ.

Отметим, что сборная Германии забросила семь шайб уже к 36-й минуте матча. Сборная Латвии потерпела первое поражение на текущем чемпионате мира при трёх победах. Сборная Германии одержала свою вторую победу на турнире при двух поражениях и вошла в зону плей-офф в группе B.