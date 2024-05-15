Генменеджер «Трактора»: так и думали, что назначение Гру вызовет большую бурю эмоций

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что ожидал волну критики после назначения на пост главного тренера канадского специалиста Бенуа Гру. В клубе расстались с тренером Алексеем Заварухиным, под руководством которого челябинский клуб дошёл до полуфинала Кубка Гагарина в прошлом сезоне.

«Это ожидаемо. Мы так и думали, что назначение вызовет большую бурю эмоций и много комментариев. Появилось много людей, которые считают, что это решение приведёт к краху «Трактора». Но я отношусь к такому спокойно. Быть под давлением – это часть моей работы.

Понимаю, что мы делаем новости, а люди могут их трактовать по-своему. Сопутствующее недовольство – часть процесса. Меня это из седла не выбивает. И в клубе есть коллеги, которые меня поддерживают, и мы идём одним фронтом. Моя цель как менеджера не меняется, и руководители ставят перед нашей командой самые высокие задачи. Мы пытаемся это воплотить в жизнь и выиграть Кубок Гагарина», – сказал Волков в интервью «РБ Спорт».

Заварухин вернулся в Челябинск в прошлое межсезонье, войдя в штаб Анвара Гатиятулина. По ходу чемпионата произошла смена наставника главной команды, и Заварухин стал сначала исполняющим обязанности, а потом и главным тренером «Трактора». Руководство челябинского клуба объявило, что Заварухин покинул систему клуба и отказался возглавлять «Челмет».