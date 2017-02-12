Андерсон: можно только мечтать о такой команде, таком городе

Голкипер «Оттава Сенаторз»прокомментировал реакцию болельщиков на своё возвращение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:0) после двухмесячного перерыва. Он отсутствовал в расположении команды из-за того, что у его жены был обнаружен рак. Перед матчем Николь Андерсон написала в «твиттере»: «Я очень счастлива, что наша жизнь, кажется, начинает возвращаться в нормальное русло».«Можно только мечтать о такой команде, таком городе. Они позволили мне быть мужем, отцом. Семья всегда на первом месте. Мне здесь постоянно об этом говорили. Я бесконечно благодарен городу и клубу.Я хотел убедиться, что готов играть, уверенно себя чувствовал после тренировки. Уверенность вернулась ко мне в последнюю очередь. Мы проделали большой объём работы с тренером вратарей, но это только упражнения. Полноценная тренировка – это другое. Там много движения, рикошеты, там надо следить за шайбой. Над этим я работал в последние два дня и почувствовал уверенность в своих силах. Я посчитал, что могу играть, и вышел», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.