«Коламбус» попросил Тортореллу быть мягче с игроками

Руководство «Коламбус Блю Джекетс» провела разговор с главным тренером, попросив его быть снисходительней к хоккеистам. После 16-матчевой победной серии «Блю Джекетс» проиграли девять из 17.«У них на днях была встреча, и было высказано несколько просьб. Знаю, что публично и приватно они просто попросили его быть немного мягче», – заявил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.«Среди игроков есть чувство, что к Торторелле возвращается старый стиль. Известно, что у хоккеистов и тренера был разговор за закрытыми дверями. Обычно тренер даёт это игрокам [провести разговор], но в данном случае игроки хотят, чтобы Торторелла вернулся и искал позитивные вещи из последних игр», – сказал эксперт Sportsnet Ник Кипреос.