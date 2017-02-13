Захаркин: «Салават» полностью разобрал «Ак Барс» и «Ладу», мы готовы

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин поделился ожиданиями от двух заключительных матчей регулярного чемпионата КХЛ — с «Ак Барсом» и «Ладой».
«Мы готовились именно к этим двум матчам. Так был выстроен микроцикл. Очень важно, что у нас сейчас Мертл вошёл в команду. Мы полностью разобрали предстоящих соперников. Я думаю, что парни очень хорошо знают, как играть сначала против «Ак Барса», а потом уже «Лады».
Денис Бодров получил травму небольшую, поэтому сегодня пропустил тренировку. «Сборники»? Там что-то случилось с рейсами, они прилетят сегодня вечером. Я дам им немного отдохнуть, а завтра они будут в составе команды. Евгений Бодров сейчас не готов играть», — цитирует тренера официальный сайт клуба.