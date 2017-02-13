Тальбо: главное отличие между молодыми игроками в Канаде и России – мышцы

Нападающий «Локомотива» Максим Тальбо рассказал о главном отличии между молодыми игроками в России и Канаде.
«Главное, чем они отличаются, – это размеры. В Северной Америке парни уже в 17-18 лет весят как бычки, и я имею в виду мышцы. Многим российским новичкам именно мышечной массы не хватает, чтобы играть в КХЛ или НХЛ, а с техникой у них всё в порядке. Насчёт подхода к тренировкам – я могу говорить только о наших, ярославских парнях. Так вот, они выкладываются полностью, работают очень много
Лимит на легионеров в КХЛ? Я думаю, он, наоборот, помогает. Объясню на примере нашей команды: если бы у нас играло больше иностранных хоккеистов, не попадали бы в состав крутые молодые парни. Почти в каждой команде есть несколько молодых игроков, которые скоро выйдут на очень высокий уровень. Не будь лимита – не у каждого из них был бы шанс пробиться наверх», — сказал Тальбо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.
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