14-летний хоккеист погиб в Подольске после драки с партнёрами по команде

14-летний хоккеист детско-юношеской команды «Витязь» из Подольска умер после драки со своими партнёрами в раздевалке. Несмотря на все усилия тренера Вячеслава Курочкина, медика команды и приехавших врачей скорой помощи, спасти подростка не удалось — тело увезли в морг прямо с площадки.14-летний Игорь (имена мальчиков изменены) занимался хоккеем с пяти лет. Карьеру начал в СКА и через некоторое время стал капитаном команды, потом переехал в Московский регион. Незадолго до инцидента тренер решил перетасовать составы звеньев. Двоих ребят из Орла он перевёл в третью пятёрку, Игоря в первую. По всей видимости, это и послужило причиной конфликта между подростками. Орловчане играли в команде почти два года, а Игорь попал в команду только в этом сезоне. Отправленный в низшее звено 14-летний Андрей решил выяснить отношения с Игорем. Со своим земляком Мишей юный хоккеист подловил его в раздевалке. Завязалась драка. Михаил стал разнимать сцепившихся. Однако Игорь всё равно оказался на полу и неожиданно потерял сознание. Ребята сильно испугались и позвали тренера, который оценил ситуацию и вызвал медиков. Спасти ребенка врачам не удалось. По одной из версий очевидцев, погибший упал и ударился головой о скамейку, по другой — ему стало плохо после удара кулаком в живот. До этого Игорь без проблем проходил все медосмотры.Это уже не первый смертельный инцидент с молодыми воспитанниками Вячеслава Курочкина. В марте 2016 года в Москве во время тренировки 8-летний хоккеист погиб от попадания шайбы в незащищенную амуницией область шеи. Тогда правоохранители не усмотрели вины тренера в произошедшем.