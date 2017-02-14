Ландеског: хочу остаться в «Колорадо», хочу помочь разобраться с ситуацией

Нападающий «Колорадо Эвеланш»поделился мнением о слухах про возможный обмен в другой клуб.«Это не то, к чему стоит стремиться. Не хочется, чтобы твоё имя всплывало в этих разговорах, но такова природа этого бизнеса. Если дела у команды идут плохо и частично в этом виноват ты сам, потому что играешь недостаточно хорошо, то такое развитие событий ожидаемо. Я думаю о том, что в моей власти. Я уже об этом говорил и, возможно, всем надоел: я хочу помочь команде победить.Но я не могу запретить эти слухи, запретить публиковать статьи на эту тему, где фигурирует моя фамилия. Всегда прямо говорил, что хочу остаться здесь, хочу помочь команде разобраться с ситуацией. Я оптимист и твёрдо верю, что у нас есть будущее, что команда будет в плей-офф, займёт подобающее ей место, в каждом сезоне будет бороться за Кубок Стэнли. Последние годы складываются для нас неудачно, и, конечно, будут сделаны выводы, но я хочу помочь команде выйти из кризиса, и я сказал руководству об этом», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.