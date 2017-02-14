Каменский: талантов у нас много — нужно работать, создавать команду на Олимпиаду

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнлипрокомментировал выступление сборной России на Шведских играх и потенциал звена«Молодцы, что добились такого результата, причём столь убедительного. Идёт просмотр ближайшего резерва национальной сборной, Олег Знарок активно проверяет в ходе этого Евротура новичков. Особенно это коснулось Кубка Карьяла и Шведских игр. Думаю, три-пять человек из этого состава уже способны выступать за сборную на ближайшем чемпионате мира. Их смело можно брать в основу — в зависимости от тренерских задумок по построению команды.Звено Капризова, Ткачёва и Голышева нужно использовать на самом высоком уровне, потому что смена поколений должна проходить планомерно, а не резко. Этих ребят надо подключать. Во всяком случае, я и до шведского этапа Евротура считал, что не надо паниковать из-за возможного недопуска игроков НХЛ до Олимпиады в Пхёнчхане. А сейчас убеждён, что нужно работать, создавать команду — талантливых ребят у нас много», — цитируют Каменского «Известия».