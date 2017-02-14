Горохов: игроки «Амура» борются за контракты, поэтому кусаются в каждом матче

Защитник «Амура»поделился впечатлениями от матча с московским «Динамо», который завершился со счётом 2:3, а также рассказал, где команда ищет мотивацию на игры.«По сегодняшней игре скажу просто: это хоккей. Где-то мы недодержали, где-то недосушили игру, где-то сыграли не так, как нужно было, особенно в третьем периоде. Нужно было шайбочку подержать, привести её в зону к ним. Но мы от этого отказались и стали отбрасываться. В итоге соперник нас додавил. Какая мотивация на игры? Ребята борются за свои дальнейшие контракты, за своё будущее. Это самый важный фактор, тот двигатель, который толкает ребят к наивысшему результату. Поэтому мы кусаемся в каждом матче. И ребята молодцы — стараются, выполняют то, что тренер говорит.В этот дворец мне всегда приятно возвращаться, чувствую себя как дома. Всё душевно, поддержка болельщиков лично в отношении меня. Эмоции только положительные», — передаёт слова Горохова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.