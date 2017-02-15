«Монреаль» отправил в отставку Террьена, новым главным тренером назначен Жюльен

«Монераль Канадиенс» объявил о назначении на пост главного тренера, ранее уволенного из «Бостон Брюинз». Прежний наставникотправлен в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте канадского клуба.Жюльен уже работал с «Монреалем» с 2003 по 2006 год. За свою тренерскую карьеру 56-летний специалист провёл 997 матчей в регулярных чемпионатах, одержав 538 побед. Последние 10 сезонов он провёл с «Бостоном», с которым в 2011 году завоевал Кубок Стэнли, а также доходил до финала в 2013 году. Ему принадлежит рекорд «Бостона» по победам (388).