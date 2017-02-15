Кросби набрал своё 999-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (4:0) сделал голевую передачу, прервав свою двухматчевую безрезультативную серию.
Это 999-е (368+631) очко канадского игрока в 756 играх в регулярных чемпионатах НХЛ. В 49 матчах текущего сезона Кросби набрал 61 (30+31) очко и по-прежнему занимает 2-е место в гонке бомбардиров, уступая Коннору Макдэвиду («Эдмонтон Ойлерз»). В пятницу «пингвины» сыграют дома с «Виннипегом».
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